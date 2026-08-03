‘सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए बिना अतिक्रमण वाली जगह हो’
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए सही चिह्नित और अतिक्रमण-मुक्त जगह मुहैया कराने का आदेश दिया है। अदालत ने सुनिश्चित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया कि पैदल चलने वाले स्थान मोटर वाहनों से अलग हों। यह नागरिक का मौलिक अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश केंद्र से निर्णय लेने को दो हफ्ते का समय दिया
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को देशभर की सभी सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए ठीक से चिह्नित और अतिक्रमण-मुक्त जगह मुहैया कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए ‘चिह्नित जगह’ पर कोई मोटर वाहन न चले।
पैदल चलने वालों का अधिकार
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दें कि पैदल चलने वालों के लिए तय जगह पर कोई अतिक्रमण न हो और उसे मोटर गाड़ियों के रास्ते से सही ढंग से अलग रखा जाए। जस्टिस नरसिम्हा ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नटराज से कहा कि बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के, बस यह सुनिश्चित करें कि सड़कों पर पैदल चलने वालों की जगह को सही ढंग से चिह्नित किया जाए। जहां भी सड़क हो, वहां पैदल चलने वालों के लिए जगह होनी चाहिए। इसे रस्सी या किसी भी चीज से चिह्नित करें और पक्का करें कि उस पर कोई अतिक्रमण न हो। शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को अधिकारियों को निर्देश लेने के लिए दो सप्ताह का वक्त दिया। मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद की तय करते हुए पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पैदल चलने वालों को यह भरोसा होना चाहिए कि यह जगह उनके लिए है और वे वाहनों के खौफ से आजाद होकर चल सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को पारित महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि ‘चिह्नित फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि फुटपाथ पर चलने का नागरिक का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और इसे मोटर गाड़ियों की आवाजाही पर प्राथमिकता दी जाएगी।
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