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गंगा किनारे अतिक्रमण छह हफ्ते में हटाने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने गंगा के किनारे अवैध निर्माणों पर चिंता जताई। कोर्ट ने बिहार सरकार को पटना में नौजार घाट और नूरपुर घाट के बीच सभी अतिक्रमण छह हफ्ते में हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की और अनुपालन रिपोर्ट मांगी।

गंगा किनारे अतिक्रमण छह हफ्ते में हटाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंगा के किनारे अवैध निर्माण चिंता का विषय हैं। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वह पटना में नदी के किनारे नौजार घाट और नूरपुर घाट के बीच सभी अतिक्रमण छह हफ्ते में हटाए। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने गौर किया कि पहले के आदेशों के बावजूद अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हमें बताया गया कि अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम बिहार राज्य को छह हफ्ते का समय देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पटना में नौजार घाट और नूरपुर घाट के बीच हर एक अवैध ढांचे/निर्माण और अतिक्रमण को हटा दिया जाए।

ये भी पढ़ें:पटना: गंगा किनारे छह सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश

पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि इस संबंध में एक सक्षम अधिकारी द्वारा अगली सुनवाई की तारीख तक हलफनामे के जरिए अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अवैध निर्माणों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने के लिए और समय मांगा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने जानकारी नहीं दी है। पीठ ने कहा कि हम सभी राज्यों को केंद्र को जरूरी जानकारी देने का एक आखिरी मौका देते हैं। ऐसा न करने पर हम उन राज्यों के मुख्य सचिवों को इस अदालत के सामने बुलाने के लिए मजबूर होंगे। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आकाश वशिष्ठ ने पटना में गंगा नदी पर और उसके किनारे नौजार घाट और नूरपुर घाट के बीच सैकड़ों अतिक्रमणों का ज़िक्र किया।

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