SC-ST एक्ट:सुप्रीम कोर्ट का स्टे देने से इंकार, सभी पार्टियों से मांगा जवाब, कहा-हंगामा नहीं चाहते

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट से जुड़े दिए अपने फैसले में बदलाव से साफ इंकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि उसने एससी- एसटीएक्ट के प्रावधानों को छुआ भी नहीं है, सिर्फ तुरंत गिरफ्तार करने की पुलिस की शक्तियों पर लगाम लगायी है। इस मामले में केस दर्ज करने, मुआवजा देने के प्रावधान बिल्कुल बेअसर हैं। समीक्षा याचिका पर दस दिन बाद खुले कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ने दो दिनों से अंदर सभी पार्टियों से इस मसले पर जवाब मांगा है।

Supreme Court refuses to stay its order on SC/ST Act, asks all parties to submit detailed replies within two days; matter to be heard after 10 days. pic.twitter.com/2Is9Vosusa