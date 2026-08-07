Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुष्कर्म के मामले में नारायण सांई की सजा निलंबित करने से इनकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय को आदेश दिया कि आरोपी की अपील का निपटारा तीन महीनों में किया जाए। साईं को 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया था।

दुष्कर्म के मामले में नारायण सांई की सजा निलंबित करने से इनकार

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को 2013 के दुष्कर्म मामले में सुनाई गई उम्रकैद की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दुष्कर्म के जुर्म में नारायण सांई को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा देने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल दोषी की अपील का तीन माह के भीतर निपटारा करें।

ये भी पढ़ें:नारायण साईं की सजा पर रोक लगाने से इनकार

न्यायालय का निर्णय

जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और पी. बी. वराले की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषी नारायण सांई की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय से यह आग्रह कर रहे हैं कि दोषी की अपील का तीन माह में निपटारा करे। पीठ ने कहा कि हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता और राज्य, दोनों इसमें सहयोग करेंगे। इससे पहले दोषी नारायण साईं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि ‘अपील के शीघ्र निपटारे की मांग के लिए अर्जी दाखिल किए जाने के ‌बावजूद उसपर सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद पीठ ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय में अपील पर तीन माह में सुनवाई पूरी नहीं होती है तो अपीलकर्ता दोबारा शीर्ष अदालत ‌का रुख कर सकता है। वर्ष 2013 के दुष्कर्म के एक मामले में सूरत की एक अदालत ने नारायण सांई को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दोषी ने गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है।

उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

उच्च न्यायालय ने 4 मई के अपने आदेश में साईं की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रथम दृष्टा इस निष्कर्ष पर पहुंचना ‘हमारे लिए कठिन है कि अपीलकर्ता-दोषी के अपीलीय अदालत से बरी होने की पर्याप्त संभावना है।’ उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ‘इस प्रकार, मामले के गुण-दोष के आधार पर हमें सजा निलंबित करने और जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता।’

सजा का कारण

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि हालांकि साईं 11 साल जेल की सजा काट चुका है, लेकिन उसने 2019 से अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की अंतिम सुनवाई में सहयोग नहीं किया है। उसने कई बार याचिका दायर कर अस्थायी या स्थायी जमानत पाने की कोशिश की है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि दोषी अपनी अपील की शीघ्र सुनवाई में दिलचस्पी नहीं थी और उसने कार्यवाही में देरी के लिए कई हथकंडे अपनाए। निचली अदालत ने नारायण सांई को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (मारपीट), 506(2) (आपराधिक धमकी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं की सजा को क्यों निलंबित करने से इनकार किया?
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नारायण साईं की सजा निलंबित करने से इनकार किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Gujarat High Court Supreme Court अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।