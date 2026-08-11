टीएमसी के बैंक खाते को डिफ्रीज करने का आदेश देने से इनकार

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बैंक खाता फ्रीज किए जाने के मामले में टीएमसी को राहत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने ‌से इनकार कर दिया, जिसके तहत टीएमसी के 3 बैंक खातों को धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) कानून के तहत ईडी द्वारा फ्रीज करने के फैसले के खिलाफ पार्टी के ममता बनर्जी नीत गुट को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया गया था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाईकोर्ट ने एक ‘संतुलित’ आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि मुख्य रिट याचिकाएं अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, ऐसे में मामले के गुण-दोष पर कोई भी चर्चा लंबित रिट याचिकाओं पर असर डाल सकती है। चूंकि, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अंतरिम आदेश पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया, इसलिए हम दोनों मामलों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।’

धनशोधन के आरोप

ईडी ने धनशोधन की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा हैं। यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज उस प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय लेनदेन, अवैध तरीके से धन जुटाए जाने और पार्टी के कुछ खातों के जरिये संदिग्ध धन भेजे जाने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय ने टीएमसी के ममता बनर्जी गुट को राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर यह फैसला दिया है। टीएमसी ममता बनर्जी गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि खाते फ्रीज होने की वजह से पार्टी अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि ‘सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है। मेरे मुवक्किल अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। अपराध से अर्जित (कथित) कमाई से ज्यादा पैसे क्यों फ्रीज किए जा रहे हैं? वे उन खाते को भी फ्रीज कर रहे हैं, जिनमें राशि भेजी गई। यह सही नहीं है।’ ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से कहा कि उच्च न्यायालय ने रोजमर्रा के खर्चों के लिए इन खातों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए तीन बैंक खाते बिना किसी रोक-टोक के उपलब्ध हैं।