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प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान मैटेलिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह छात्र आंदोलन की घटनाओं के समय रैपिड एक्शन फोर्स के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखे। याचिकाकर्ताओं ने नियमों के बारे में जानकारी मांगी।

प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विरोध-प्रदर्शन के दौरान मैटेलिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को छात्र आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के गोला-बारूद के रिकॉर्ड (लॉग बुक) को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

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याचिका पर सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) की एडवाइजरी के मुताबिक पुलिस के पास असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। पीठ ने कहा कि याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग ‘अस्पष्ट’ है क्योंकि इसमें इससे संबंधित नियमन/दिशा-निर्देश को चुनौती नहीं दी गई है।

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पैलेट गन के नियम

पीठ ने कहा कि पुलिस नियम असाधारण हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि जहां लाठीचार्ज या आंसू गैस से हिंसा नियंत्रित नहीं की जा सकती, तो अदालत को यह देखना होगा कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक कैसे लगाई जा सकती है। खासकर तब जब विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो जाए।

याचिकाकर्ताओं की चिंताएँ

इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने पीठ से कहा कि सार्वजनिक डोमेन में ऐसे नियमों को खोजना आसान नहीं है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि यदि ऐसा कोई नियम/नियमन है तो केंद्र सरकार को उन्हें रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश पारित करें। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पैलेट गन के इस्तेमाल से संबंधित नियमों को अदालत के रिकार्ड पर रखने को कहा।

दिल्ली में पैलेट का इस्तेमाल

वरिष्ठ अधिवक्ता ग्रोवर ने कहा कि जहां तक ​​याचिकाकर्ताओं की बात है, दिल्ली में मैटेलिक पैलेट का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के शरीर से मैटेलिक पैलेट्स (धातु के छर्रे) निकाले गए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मैं यह नहीं कह रही हूं कि पैलेट गन आरएएफ के शस्त्रागार में होना चाहिए या नहीं। यहां मामला अलग है। इसके बाद पीठ ने कहा कि वह किसी खास घटना में पैलेट के इस्तेमाल की जांच करने के खिलाफ नहीं है।

अगले कदम

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को यह दिखाना होगा कि क्या यह चरणबद्ध तरीके के तहत जायज था। सुप्रीम कोर्ट पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी की याचिका पर विचार कर रही है। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान मैटेलिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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