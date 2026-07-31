एयूसीपीएल समाधान योजना मामले में जीडीए को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने अंसल अर्बन कॉन्डोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए समाधान योजना लागू करने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की लापरवाही पर फटकार लगाई। खरीदार पिछले 19 वर्षों से अपने फ्लैट के लिए इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय ने यूपी सरकार को भी तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अंसल अर्बन कॉन्डोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड (एयूसीपीएल) के लिए समाधान योजना को लागू करने में तत्परता नहीं दिखाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि जीडीए के अधिकारियों की लापरवाही भरे रवैये के चलते लगभग 1,600 खरीदार फ्लैट पाने के लिए पिछले दो दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायमूर्ति ‌जे.बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई।

विपरीत स्थिति में जीडीए की भूमिका पीठ ने कहा कि अंसल अर्बन कॉन्डोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए समाधान योजना को लागू करने के लिए जरूरी मंजूरी देने में जीडीए अधिकारियों की ओर से अनावश्यक देरी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सफल समाधान आवेदक ‘वन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’ की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह अपील नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के 22 अप्रैल, 2024 और 5 फरवरी, 2026 के आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई है। अपीलकर्ता कंपनी ने अपील में कहा कि जीडीए द्वारा डेवलपमेंट लाइसेंस का नवीनीकरण न करने और संशोधित बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं देने के कारण, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत मंजूर समाधान योजना को लागू करने में रुकावट आई है। इससे परियोजना का पूरा होने और घर का कब्जा देने में देरी हुई है। पीठ से इसे गंभीरता से लेते हुए जीडीए और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे प्राधिकरण द्वारा पहले ही भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा करें और डेवलपमेंट लाइसेंस के नवीनीकरण और संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी पर अंतिम निर्णय लें। पीठ ने इसके लिए दो सप्ताह का वक्त दिया और कारण सहित अपना निर्णय पेश करने को कहा है.

खरीदार 19 साल से इंतजार कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल से पूछा कि प्राधिकरण क्या कदम उठाने का इरादा रखती है। पीठ ने उनसे कहा कि ‘लगभग 1,600 घर खरीदारों का भरोसा आपके हाथों में है। आप क्या करने का सोच रहे हैं? हमें पता चला है कि आपने राज्य सरकार से कुछ मार्गदर्शन पाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है। पीठ ने राज्य सरकार की सुस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि ‘फ्लैट खरीदार 19 साल से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं।

राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत पीठ ने यूपी सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रमुख सचिव से कहा कि क्या आपको इस बारे में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव मिला है? क्या आपने इस पर विचार किया है? क्या आप समझ पाए हैं कि जीडीए आपको क्या बताना चाह रही है? इन सवालों का जवाब देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि जीडीए ने तीन मुद्दों पर राज्य सरकार से सलाह मांगी थी। क्या सफल समाधान आवेदक द्वारा जमा किए गए बदले हुए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी जा सकती है, यदि, प्लान मंजूर हो जाते हैं तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा और क्या ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाउसिंग बनाने के लिए अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या अपीलकर्ता कंपनी यानी एसआरए जिम्मेदार होगा। इस पर पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को त्वरित ध्यान देने जरूरत है.