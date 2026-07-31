Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एयूसीपीएल समाधान योजना मामले में जीडीए को फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने अंसल अर्बन कॉन्डोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए समाधान योजना लागू करने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की लापरवाही पर फटकार लगाई। खरीदार पिछले 19 वर्षों से अपने फ्लैट के लिए इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय ने यूपी सरकार को भी तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए।

एयूसीपीएल समाधान योजना मामले में जीडीए को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने अंसल अर्बन कॉन्डोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड (एयूसीपीएल) के लिए समाधान योजना को लागू करने में तत्परता नहीं दिखाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि जीडीए के अधिकारियों की लापरवाही भरे रवैये के चलते लगभग 1,600 खरीदार फ्लैट पाने के लिए पिछले दो दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायमूर्ति ‌जे.बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई।

ये भी पढ़ें:ये सब हो क्या रहा है; दिल्ली में 2000 करोड़ की लागत से बने नए फ्लेट्स की जर्जर हालत पर गुस्सा हुआ HC

विपरीत स्थिति में जीडीए की भूमिका

पीठ ने कहा कि अंसल अर्बन कॉन्डोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए समाधान योजना को लागू करने के लिए जरूरी मंजूरी देने में जीडीए अधिकारियों की ओर से अनावश्यक देरी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सफल समाधान आवेदक ‘वन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’ की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह अपील नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के 22 अप्रैल, 2024 और 5 फरवरी, 2026 के आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई है। अपीलकर्ता कंपनी ने अपील में कहा कि जीडीए द्वारा डेवलपमेंट लाइसेंस का नवीनीकरण न करने और संशोधित बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं देने के कारण, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत मंजूर समाधान योजना को लागू करने में रुकावट आई है। इससे परियोजना का पूरा होने और घर का कब्जा देने में देरी हुई है। पीठ से इसे गंभीरता से लेते हुए जीडीए और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे प्राधिकरण द्वारा पहले ही भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा करें और डेवलपमेंट लाइसेंस के नवीनीकरण और संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी पर अंतिम निर्णय लें। पीठ ने इसके लिए दो सप्ताह का वक्त दिया और कारण सहित अपना निर्णय पेश करने को कहा है.

ये भी पढ़ें:जेपी इंफ्राटेक के 21 और टावर में दो हजार फ्लैट तैयार

खरीदार 19 साल से इंतजार कर रहे

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल से पूछा कि प्राधिकरण क्या कदम उठाने का इरादा रखती है। पीठ ने उनसे कहा कि ‘लगभग 1,600 घर खरीदारों का भरोसा आपके हाथों में है। आप क्या करने का सोच रहे हैं? हमें पता चला है कि आपने राज्य सरकार से कुछ मार्गदर्शन पाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है। पीठ ने राज्य सरकार की सुस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि ‘फ्लैट खरीदार 19 साल से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं।

राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत

पीठ ने यूपी सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रमुख सचिव से कहा कि क्या आपको इस बारे में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव मिला है? क्या आपने इस पर विचार किया है? क्या आप समझ पाए हैं कि जीडीए आपको क्या बताना चाह रही है? इन सवालों का जवाब देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि जीडीए ने तीन मुद्दों पर राज्य सरकार से सलाह मांगी थी। क्या सफल समाधान आवेदक द्वारा जमा किए गए बदले हुए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी जा सकती है, यदि, प्लान मंजूर हो जाते हैं तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा और क्या ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाउसिंग बनाने के लिए अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या अपीलकर्ता कंपनी यानी एसआरए जिम्मेदार होगा। इस पर पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को त्वरित ध्यान देने जरूरत है.

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने जीडीए को क्यों फटकार लगाई?
सुप्रीम कोर्ट ने जीडीए को अंसल अर्बन कॉन्डोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए समाधान योजना लागू करने में देरी करने पर फटकार लगाई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News GDA Supreme Court अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।