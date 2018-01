SC विवाद: चीफ जस्टिस ने जजों के साथ की चाय पर चर्चा, अटॉर्नी जनरल बोले-अब सब कुछ ठीक

सीजेआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों की प्रेस वार्ता से उपजा विवाद समाप्त हो गया है। देश के सर्वोच्च विधी अधिकारी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यहां सुप्रीम कोर्ट परिसर में कहा जजों के बीच विवाद सुलझ गया है अब कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि सुबह 10.20 बजे सभी जजों ने सीजेआई दीपक मिश्रा के साथ चाय पी और बातचीत कर मामले को सुलझा लिया। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस बैठक में मौजूद थे, वेणुगोपाल ने हंस कर कहा भगवान का शुक्रिया मै बैठक में नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट जज लॉउंज में हुई इस चाय बैठक के कारण कोर्ट की बेंच पांच से 10 मिनट देर से बैठी। सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने शुक्रवार को अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीजेआई पर आरोप लगाया था कि वह महत्पूर्ण केस वरिष्ठ जजों को न देकर जूनियर जजों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इसके कारण देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरा देश चकित रह गया था। सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

गौरतलब है कि गत शुक्रवार को न्यायमूर्ति जस्टिस चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने मीडिया से बात कर शीर्ष अदालत के प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाये थे। न्यायाधीशों का यह संवाददाता सम्मेलन न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के तुगलक रोड स्थित आवास पर हुआ था। उन्होंने कहा था,'प्रेस कांफ्रेंस को बुलाने का निर्णय हमें मजबूरी में लेना पड़ा है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। मामलों के आवंटन को लेकर मुख्य न्यायाधीश का रवैया ठीक नहीं है।' आजाद भारत के इतिहास में पहली बार उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों ने इस तरह संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था।

