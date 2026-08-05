वोल्वो कार मालिकों की याचिका पर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वोल्वो कार मालिकों की याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है, जिसमें दिल्ली में समाप्त दिनांक वाली गाड़ियों के लिए फ्यूल आपूर्ति में ढील की मांग की गई है। अदालत ने निर्देश दिया था कि एनसीआर में 10 वर्ष पुरानी डीजल और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चलने से रोका जाए।
सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वोल्वो कार मालिकों की एक याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया। इस याचिका में उस नियम में ढील की मांग की गई है जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा जिनकी समय-सीमा (एक्सपायरी डेट) खत्म हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी के आदेश के तहत एनसीआर राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभागों को निर्देश दिया था कि वे 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकें। एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ से आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि कार मालिकों को फ्यूल पाने में मुश्किल हो रही है।
सीजेआई ने कहा कि लेकिन यह प्रदूषण के लिए है, आप देखिए। वकील ने कहा कि ये हाई-एंड वोल्वो कारें हैं। इनकी उम्र बहुत लंबी होती है और हम प्रदूषण के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि खैर, हम इसे सूचीबद्ध कर देंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें