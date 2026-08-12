अरावली को पुनर्परिभाषित करने के बजाय बचाने की जरूरत

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा तय करने के लिए गठित हाई पावर कमेटी की मंगलवार को गुरुग्राम स्थित

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा तय करने के लिए गठित हाई पावर कमेटी की मंगलवार को गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हितधारक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पहले सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई और उसके बाद पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों, स्थानीय निवासियों व सिविल सोसाइटी का पक्ष जाना गया। चर्चा के दौरान अधिकांश हितधारक ने कमेटी के समक्ष यह तीखा सवाल खड़ा किया कि जब अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो इसे दोबारा परिभाषित करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस ऐतिहासिक प्राकृतिक धरोहर को रिडिफाइन करने के बजाय इसके एक-एक इंच क्षेत्र को सुरक्षित करने और बचाने की तत्काल दरकार है।

बैठक में खनन के गंभीर दुष्परिणामों पर चिंता जताते हुए बैठक में खनन के गंभीर दुष्परिणामों पर चिंता जताते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि अंधाधुंध माइनिंग के कारण पहाड़ों का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है और गुरुग्राम के आसपास अब 100 मीटर तक ऊंचे पहाड़ भी शेष नहीं बचे हैं।

रेत के पहाड़ को भी अरावली माना जाए पर्यावरणविद् विजय धसमाना ने कहा कि अरावली बने रेत के पहाड़ (भूड) को भी अरावली का हिस्सा माना चाहिए। उसको अनदेखा नहीं किया जाए। पर्यावरणविद् सुनील हरसाना ने कहा कि गैर-मुमकिन पहाड को अरावली माना जाए और अरावली को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत नहीं है।

खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग हितधारक ने अरावली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को थार मरुस्थल की धूल और बढ़ते प्रदूषण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल करार देते हुए खनन गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की पुरजोर मांग की। इसके साथ ही प्राकृतिक नालों व जोहड़ों पर हो रहे अवैध कब्जों, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और कंक्रीट के अनियंत्रित निर्माण कार्यों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया।

कचरे का पहाड़ बनाने की अनुमति क्यो दी चर्चा के दौरान अरावली के बीच स्थित बांधवाड़ी लैंडफिल का मुद्दा भी जोर-शोर से गूंजा। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि इतने संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र के बीच कचरे का पहाड़ बनाने की अनुमति आखिर कैसे दी गई? उन्होंने बताया कि लैंडफिल, धूल और शोर के कारण आसपास के गांवों में स्वच्छ हवा तक उपलब्ध नहीं है, जलस्रोत व झीलें पूरी तरह सूख चुके हैं, जबकि विकास के नाम पर हरियाली लगातार पिछड़ती जा रही है। इसके अलावा, प्राकृतिक आवास नष्ट होने और माइनिंग के कारण वन्यजीव घायल हो रहे हैं और उनका जीवन खतरे में पड़ गया है।बैठक में दिल्ली-एनसीआर के लोग शामिल हुए जो अरावली को निरतंर बचाने के लिए काम कर रहे है। कमेटी ने हितधारकों के साथ लगभग दो घंटे तक चर्चा हुई।

अरावली की परिभाषा तय करने के पैमाने पर बोलते हुए अरावली की परिभाषा तय करने के पैमाने पर बोलते हुए प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि इसे महज पहाड़ों की ऊंचाई के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय इसे राजस्व रिकॉर्ड, प्राकृतिक जल चैनलों, वन्यजीवों के आवास और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर तय किया जाए। ई-मेल और गूगल फॉर्म के जरिए सुझाव मांगने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई गई। लोगों का कहना था कि अरावली से सटे गांवों में रहने वाले कई लोग पढ़ना-लिखना नहीं जानते, जबकि उनकी आजीविका सीधे तौर पर इससे जुड़ी है। ऐसे में कमेटी को गांवों में जाकर सीधे ग्रामीणों से संवाद स्थापित करना चाहिए, जो अरावली को बचाने के लिए महीनों से धरने पर बैठे हैं।

वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबिलिटी की चर्चा का हवाला देते हुए हितधारक ने कमेटी में इकोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, रीजनल प्लानर और हेल्थ एक्सपर्ट को शामिल करने की मांग की। कुछ लोगों द्वारा सरकार की मंशा पर उठाए गए सवालों के बीच, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने स्पष्ट किया कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक स्वतंत्र कमेटी है, जिसका उद्देश्य सभी पक्षों की बात सुनना और ज़मीनी हकीकत को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना है। इस उच्चस्तरीय कमेटी में पूर्व एफएसआई महानिदेशक सुभाष अशुतोष, पूर्व जीएसआई निदेशक राजेंद्र कुमार शर्मा, पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव बृज मोहन सिंह राठौड़ और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अशोक के. भटनागर सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिनकी मौजूदगी में वन, राजस्व, नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, माइनिंग और टाउन प्लानिंग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने जनपरामर्श की यह प्रक्रिया पूरी हुई।