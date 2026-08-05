समाचार संगठन अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के ऑडियो-वीडियो क्लिप को साझा करने पर रोक का मतलब यह नहीं है कि समाचार संगठन अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने समझाया कि यह रोक केवल क्लिप के इस्तेमाल तक सीमित है, रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कोर्ट की सुनवाई के ऑडियो और वीडियो क्लिप को शेयर करने और अपलोड करने पर रोक लगाने वाले उसके हालिया अंतरिम आदेश का मतलब यह नहीं है कि समाचार संगठन अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। यह स्पष्टीकरण तब आया जब शीर्ष अदालत ने देखा कि उसके 24 जुलाई के अंतरिम आदेश को लेकर ‘कुछ भ्रम बना हुआ है’। इस आदेश में कोर्ट प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदालती कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट और अपलोड करने पर रोक लगाई गई थी।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह रोक न्यूज रिपोर्ट में अदालती कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल तक ही सीमित है और इसे मीडिया संगठनों द्वारा रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से रोक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि हालांकि, ऐसा लगता है कि पहले के आदेश के पैराग्राफ 11 को लेकर कुछ भ्रम बना हुआ है, जिसे स्पष्ट करना कोर्ट जरूरी समझता है। उक्त पैराग्राफ में आदेश का मतलब मान्यता प्राप्त समाचार माध्यमों द्वारा अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से रोक लगाना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए, ऐसे माध्यम कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और आम जनता को अदालती फैसलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, बशर्ते ऐसी रिपोर्टिंग के दौरान अदालती कार्यवाही के ऑडियो या वीडियो क्लिप का इस्तेमाल न किया जाए।
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