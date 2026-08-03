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छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने को राज्य सरकारें आजाद : सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज्य सरकारें छात्र आंदोलन से जुड़े छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस ले सकती हैं। 28 जुलाई के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन छात्रों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 2700 गंभीर अपराधियों के खिलाफ केस वापस नहीं लिए जाएंगे।

छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने को राज्य सरकारें आजाद : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि राज्य सरकारें कानून के तहत छात्र आंदोलन में शामिल होने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी बंद या वापस ले सकती हैं। शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई के अपने आदेश को लेकर यह स्पष्टीकरण तब दिया, जब केंद्र सरकार ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने के वादे को कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर कुछ गलतफहमी है।

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राज्य FIR वापस लेने के लिए स्वतंत्र

देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 28 जुलाई के अपने आदेश के उस पहलू पर यह स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य प्राथमिकी में जांच आगे बढ़ा सकते हैं। पीठ ने कहा कि 28 जुलाई के आदेश में आपराधिक इतिहास शब्द का मतलब सिर्फ ‘गंभीर और जघन्य अपराध’ है। उक्त आदेश में शीर्ष अदालत ने उन छात्रों के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिनका कोई ‘आपराधिक इतिहास’ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई अत्यधिक कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सीजेआई ने आदेश में कहा कि यह साफ किया जाता है कि दिल्ली और अन्य राज्य जहां छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, वे सभी इसे वापस लेने के लिए आजाद होंगे।

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2700 लोगों के खिलाफ केस वापस नहीं लेगी सरकार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े 2,700 से अधिक लोगों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता ‌वृंदा ग्रोवर के साथ मुकदमा वापस लेने के वादे को लागू करने के कानूनी तरीके पर चर्चा की थी। इसे रद्द करने के लिए भी, हमने बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बात की है। समुचित वार्ता हो जाने के बाद अदालत को जानकारी दी जाएगी।

पुलिस अधिकारी को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए : सीजेआई

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों पर अधिक बल का इस्तेमाल करने वाले पुलिस अधिकारी को बेवजह सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छात्र आंदोलन की आड़ में कोई खतरनाक अपराधी भी सुरक्षा पा रहा हो। उन्होंने यह टिप्पणी तब की, जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि ‘आपराधिक इतिहास’ शब्द को स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि छात्रों के खिलाफ ट्रैफिक नियम तोड़ने जैसे छोटे-मोटे केस हो सकते हैं।

पैलेट गन के इस्तेमाल पर बनेगा प्रोटोकॉल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाएगा। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने बताया कि पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने को लेकर दिल्ली पुलिस का कोई स्टैंडिंग ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश नहीं है।

प्रदर्शनों में वकीलों के बच्चे भी पीटे गए

मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान वकीलों के बच्चों को भी पीटा गया। उन्होंने कहा कि वीडियो बहुत चौंकाने वाले हैं। हमने कोर्ट को 300 वीडियो सौंपे हैं। चूंकि ऊपर से निर्देश आए हैं, इसलिए पुलिस आयुक्त को यह सब देखना चाहिए।

अवधारणाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न

क्या राज्य सरकारें छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस ले सकती हैं?
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें छात्र आंदोलन में शामिल होने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस ले सकती हैं।
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