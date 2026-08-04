विशेष अदालत से समय पर न्याय मिलेगा : सीजेआई
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने विशेष अदालत का उद्घाटन किया, जो आतंकवाद-रोधी, नशीले पदार्थों और संगठित अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ये अदालतें समय पर न्याय सुनिश्चित करने और जटिल मुकदमों से निपटने में मदद करेंगी। इससे पीड़ितों को अनिश्चितता से राहत मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने सोमवार को आतंकवाद-रोधी, नशीले पदार्थों और संगठित अपराध कानूनों के तहत मामलों के लिए विशेष कोर्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे समय पर न्याय सुनिश्चित करने और जटिल होते मुकदमों से निपटने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की क्षमता और मजबूत होगी। यहां राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष अदालत के उद्घाटन के मौके पर सीजेआई ने कहा कि न्याय तक सार्थक पहुंच का मतलब सिर्फ कोर्ट तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यह भरोसा भी है कि मामलों का फैसला उचित समय-सीमा में उन अदालत द्वारा किया जाएगा जो उनकी जटिलता को संभालने में सक्षम हैं।
सीजेआई ने कहा कि यह विशेष अदालत खास तौर पर एनआईए अधिनियम, यूएपीए, एनडीपीएस अधिनियम और मकोका के तहत मामलों की सुनवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि मामलों में देरी से पीड़ितों के लिए अनिश्चितता बनी रहती है, विचाराधीन कैदी अपनी आजादी के फैसले का इंतज़ार करते रहते हैं और समय के साथ सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन विशेष अदालत की स्थापना इसी सोच पर आधारित है। सीजेआई ने कहा कि समय पर फैसला सुनाना सिर्फ एक प्रशासनिक मकसद नहीं है, बल्कि खुद न्याय का एक जरूरी हिस्सा है।
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