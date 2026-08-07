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आरटीआई प्रावधानों से संबंधित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट के तहत सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आरोप है कि ये बदलाव आरटीआई कानून को कमजोर करते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि निजता और जानने के अधिकार के बीच संतुलन जरूरी है।

आरटीआई प्रावधानों से संबंधित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट के जरिए ‘सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में कहा गया है कि कानून में किए गए बदलाव से सूचना के अधिकार कानून कमजोर होता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ‌जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सरकार का जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि कानून में किए गए संशोधन के जरिए पुराने प्रावधान को बदल दिया गया है और उन सुरक्षा उपायों को हटा दिया है जो निजता की चिंताओं और जनता के जानने के अधिकार के बीच संतुलन बनाते थे।

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वरिष्ठ अधिवक्ता ग्रोवर ने पीठ से कहा कि परेशानी आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे) में किए गए संशोधन से है। उन्होंने कहा कि पहले, प्रावधान में निजी जानकारी की प्रकृति को लेकर सुरक्षा उपाय शामिल थे जिन्हें खुलासे से रोका जा सकता था। अब उन सुरक्षा उपायों को हटा दिया गया है। पीठ को बताया गया कि ‘जनहित’ वाली शर्त को हटाने का मतलब है कि निजी जानकारी अब बिना किसी संतुलन प्रक्रिया के खुलासे से छूट प्राप्त है। नतीजतन, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत संरक्षित जानकारी की एक बड़ी श्रेणी इससे बाहर हो गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि जिस तरह के डिजिटल पर्सनल डेटा को सुरक्षा की जरूरत है, उसके संबंध में कुछ संतुलन बनाना होगा। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल मेहता ने पीठ से कहा कि केंद्र सरकार अगले दो-तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल डीपीडीपी एक्ट के जरिए आरटीआई एक्ट में किए गए बदलाव को चुनौती दी है।

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