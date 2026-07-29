Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ जारी समन रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदान घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को समन जारी करने का विशेष अदालत का 2015 का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने का कोई आधार नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की अपील को स्वीकार किया गया।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ जारी समन रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला खदान आवंटन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को समन जारी करने का विशेष अदालत का 2015 का आदेश रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष अदालत के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट (मुकदमा बंद करने की अर्जी) खारिज करने और पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के खिलाफ संज्ञान लेने कोई आधार नहीं था। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की ओर से दाखिल अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। पीठ ने उन्हें क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए, उनके खिलाफ विशेष अदालत द्वारा जारी समन रद्द कर दिया। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री ‌सिंह का दिसंबर 2024 में निधन हो गया था, फिर भी कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश की वैधता की जांच करने का फैसला किया क्योंकि उसमें उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं। पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि भले ही सिंह के निधन के बाद तकनीकी रूप से अपील निष्प्रभावी हो सकती थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान देना जरूरी था। उन्होंने पीठ से कहा कि मामलों में से एक डॉ. मनमोहन सिंह से जुड़ा है। उन्होंने पीठ से पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया।

ये भी पढ़ें:पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर SC में अब तक चल रहा था केस, अब मिली क्लीन चिट; क्या मामला?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. सिंह की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि विशेष जज ने पूर्व प्रधानमंत्री सहित छह लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संज्ञान लिया था, जबकि सीबीआई ने जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट देते मुकदमा बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसके बावजूद, विशेष जज ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दिया और संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट को स्वीकार करने पर इस कोर्ट द्वारा लगातार तय किए गए संबंधित पैमानों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि विशेष जज के पास जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। इसके साथ ही, पीठ ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर पूर्व प्रधानमंत्री को 2015 में जारी समन को रद्द कर दिया।

ये भी पढ़ें:कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट

विशेष जज की विफलता

:::::::::कोट:::::::::

पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की मृत्यु की वजह से अपील को निष्फल मानकर निपटाया जा सकता था, लेकिन उन्हें समन करने के विशेष जज के फैसले की सही-गलत की जांच करना भी जरूरी था। हमने सीबीआई की दोनों क्लोजर रिपोर्ट को ध्यान से देखा है। विशेष जज जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के स्थापित सिद्धांतों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे।

सूर्यकांत, मुख्य न्यायाधीश

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को समन जारी करने का आदेश रद्द किया?
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदान आवंटन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को समन जारी करने का आदेश रद्द किया।
ये भी पढ़ें:सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।