पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ जारी समन रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला खदान आवंटन घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को समन जारी करने का विशेष अदालत का 2015 का आदेश रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष अदालत के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट (मुकदमा बंद करने की अर्जी) खारिज करने और पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के खिलाफ संज्ञान लेने कोई आधार नहीं था। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की ओर से दाखिल अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। पीठ ने उन्हें क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए, उनके खिलाफ विशेष अदालत द्वारा जारी समन रद्द कर दिया। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री ‌सिंह का दिसंबर 2024 में निधन हो गया था, फिर भी कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश की वैधता की जांच करने का फैसला किया क्योंकि उसमें उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं। पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि भले ही सिंह के निधन के बाद तकनीकी रूप से अपील निष्प्रभावी हो सकती थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान देना जरूरी था। उन्होंने पीठ से कहा कि मामलों में से एक डॉ. मनमोहन सिंह से जुड़ा है। उन्होंने पीठ से पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया।