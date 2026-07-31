Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु धोखाधड़ी मामले की कार्यवाही रद्द की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई में धोखाधड़ी मामले की कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह एक सिविल विवाद है और शिकायतकर्ता ने इसे आपराधिक रूप दिया है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुईयां के पीठ ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही का जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु धोखाधड़ी मामले की कार्यवाही रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चेन्नई में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले की कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोप पार्टियों के बीच पूरी तरह से सिविल विवाद की ओर इशारा करते हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता ने पूरी तरह से सिविल विवाद को ‘आपराधिक रंग’ देने की कोशिश की है, और आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा। शीर्ष अदालत ने दो अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के मार्च 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं पर अपराध करने का आरोप था, जिसमें पुराने आईपीसी की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध शामिल थे।

ये भी पढ़ें:फर्जी टाइप्ड कॉपी लगाकर अदालत से धोखाधड़ी, हाई कोर्ट ने दो वकीलों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश

शीर्ष अदालत के पिछले फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध एक ही तरह के आरोपों पर कायम नहीं रह सकते। पीठ ने कहा कि पार्टियों के बीच विवाद मूल रूप से सिविल प्रकृति का था। पीठ ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा।

ये भी पढ़ें:साइबर ठगी का नया स्वरूप: धोखाधड़ी के वे तरीके जिनकी जानकारी हर भारतीय के लिए आवश्यक है
ये भी पढ़ें:ईपीएफओ धोखाधड़ी में नोकिया के दो कर्मचारियों पर केस दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Chennai Supreme Court अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।