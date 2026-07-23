सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, तीन सप्ताह में करे आत्मसमर्पण

सुप्रीम कोर्ट ने एकल परिवार के सदस्यों, खासकर युवाओं में बढ़ते अवसाद की समस्या पर चिंता जताई। सोनम रघुवंशी को उसके पति की हत्या के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी गई। अदालत ने कहा कि आज की पीढ़ी समस्याओं का बेहतर समाधान नहीं कर पा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एकल परिवार में रहने वाले लोगों, खासकर युवाओं में डिप्रेशन (अवसाद) बढ़ रहा है और आज की पीढ़ी बैचेन है। शीर्ष अदालत ने हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की पीठ ने मेघालय सरकार की अपील स्वीकार करते हुए पति की हत्या के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी। शीर्ष अदालत ने आरोपी से तीन सप्ताह में आत्मपसमर्पण करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने एकल परिवार और लोगों के जिंदगी में गैजेट्स के बढ़ते दखल को लेकर भी कई टिप्पणियां की।

एकल परिवार की चुनौतियाँ आज की पीढ़ी दबाव झेलने में कमजोर

आज की पीढ़ी की स्थिति जस्टिस वराले ने कहा कि एकल परिवार में लोग छोटी-छोटी बातों पर रोते हैं, किसी तरह की मुसीबत आने पर दवाब नहीं झेल पाते हैं और बातें समझ नहीं आने पर चिढ़ जाते हैं। जस्टिस वराले ने कहा कि आज की पीढ़ी हमसे ज्यादा जानकार हो सकती है, लेकिन किसी तरह के परेशानी या दवाब झेलने में कमजोर हैं।

आज के युवा व्हाट्सएप सामग्री को ही ज्ञान समझ रहे : जस्टिस वराले

युवाओं का ज्ञान और जानकारी इस पर मेघालय सरकार की ओर से भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि आज के युवाओं के पास जानकारी ज्यादा है, ज्ञान नहीं। इस पर जस्टिस वराले ने कहा कि आज के युवा व्हाट्सएप पर आने हर चीज को ज्ञान समझ रहे हैं।

सोनम को राहत देकर हाईकोर्ट ने गलती की थी

हाईकोर्ट का फैसला सोनम रघुवंशी पर मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की ‌हत्या करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने में कथित खामियों के आधार पर उसे राहत देकर गलती की थी। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि यदि छह माह में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो आरोपी सोनम नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकती है।

राजा की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

राजा की मां की प्रतिक्रिया सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजा रघुवंशी की मां, उमा रघुवंशी ने गुरुवार को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ‘सच की जीत हुई है’। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके बेटे को आखिरकार पूरा न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राहत जताते हुए उमा रघुवंशी ने कहा कि इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया में उनका भरोसा बहाल किया है।