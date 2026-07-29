Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पर्यावरण मंजूरी मामले में 2021 का कार्यालय आदेश रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंजूरी से संबंधित 2021 के कार्यालय आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह आदेश बिना मंजूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को पिछली तारीख से मंजूरी देने का प्रावधान करता था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। यह फैसला भविष्य में ऐसी परियोजनाओं के लिए दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करेगा।

पर्यावरण मंजूरी मामले में 2021 का कार्यालय आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पर्यावरण मंजूरी मामले में 2021 के एक कार्यालयी आदेश को रद्द कर दिया। इसके तहत केंद्र और अन्य अधिकारी उन परियोजना के लिए पिछली तारीख से पर्यावरण मंज़ूरी देते थे, जिन्हें बिना मंज़ूरी के शुरू किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यह फैसला भविष्य के लिए लागू होगा, जिससे पिछली तारीख से पर्यावरण मंजूरी पाने वाली परियोजनाओं को तोड़े जाने और अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सकेगा। इन परियोजनाओं में ओडिशा में एक एम्स, कर्नाटक के विजयनगर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कई सामूहिक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बुलडोजर ऐक्शन की आहट; NGT का आदेश, साकेत वन क्षेत्र से हटाएं अतिक्रमण

हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के पास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत जारी वैध कानूनी अधिसूचना के जरिए काम होने के बाद पर्यावरण मंजूरी देने का अधिकार है, और यह केवल प्रशासनिक कार्यालयी आदेश जारी करके नहीं किया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2021 का यह कार्यालय ज्ञापन एक प्रशासनिक आदेश है, और यह बिना पूर्व मंज़ूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाता है। पीठ ने कहा कि यह 2006 की इस अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी देने के मानदंडों और जांच की प्रकृति को काफी हद तक बदल देता है। इस तरह 2021 का कार्यालय ज्ञापन एक प्रशासनिक निर्देश के जरिए पहले से मौजूद खास कानून की जगह ले लेता है, जो कानूनन मान्य नहीं है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।