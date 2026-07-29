पर्यावरण मंजूरी मामले में 2021 का कार्यालय आदेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंजूरी से संबंधित 2021 के कार्यालय आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह आदेश बिना मंजूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को पिछली तारीख से मंजूरी देने का प्रावधान करता था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। यह फैसला भविष्य में ऐसी परियोजनाओं के लिए दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पर्यावरण मंजूरी मामले में 2021 के एक कार्यालयी आदेश को रद्द कर दिया। इसके तहत केंद्र और अन्य अधिकारी उन परियोजना के लिए पिछली तारीख से पर्यावरण मंज़ूरी देते थे, जिन्हें बिना मंज़ूरी के शुरू किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यह फैसला भविष्य के लिए लागू होगा, जिससे पिछली तारीख से पर्यावरण मंजूरी पाने वाली परियोजनाओं को तोड़े जाने और अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सकेगा। इन परियोजनाओं में ओडिशा में एक एम्स, कर्नाटक के विजयनगर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कई सामूहिक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र शामिल हैं।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के पास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत जारी वैध कानूनी अधिसूचना के जरिए काम होने के बाद पर्यावरण मंजूरी देने का अधिकार है, और यह केवल प्रशासनिक कार्यालयी आदेश जारी करके नहीं किया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2021 का यह कार्यालय ज्ञापन एक प्रशासनिक आदेश है, और यह बिना पूर्व मंज़ूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाता है। पीठ ने कहा कि यह 2006 की इस अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी देने के मानदंडों और जांच की प्रकृति को काफी हद तक बदल देता है। इस तरह 2021 का कार्यालय ज्ञापन एक प्रशासनिक निर्देश के जरिए पहले से मौजूद खास कानून की जगह ले लेता है, जो कानूनन मान्य नहीं है।
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