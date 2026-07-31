इलाज नहीं करने वाले अस्पताल आपराधिक रूप से थे लापरवाह- सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में निजी अस्पतालों को ‘आपराधिक रूप से लापरवाह’ बताया। यह टिप्पणी एसआईटी रिपोर्ट पर की गई। अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और सभी पक्षों को रिपोर्ट देखने का समय दिया।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कहा कि जिन निजी अस्पतालों ने बच्ची के जीवित रहते हुए इलाज करने से इनकार किया, वे ‘आपराधिक रूप से लापरवाह’ थे। शीर्ष अदालत ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट पर यह टिप्पणी की।

मामले की सुनवाई देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब बताया गया कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों निजी अस्पतालों के साथ-साथ संबंधित थाना के प्रभारी के खिलाफ ‌कार्रवाई की सिफारिश की है। भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट दाखिल होने की जानकारी देते हुए कहा कि संबंधित थाना प्रभारी को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है, पुलिस स्टेशन सीसीटीवी फुटेज को 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा रहा है और असामाजिक गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया है ताकि स्थानीय लोगों को लगे कि यह एक मनोरंजक क्षेत्र है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ‘पिछली सुनवाई में यह पाया गया कि मामला स्पष्ट ‘आपराधिक लापरवाही’ और ‘संवेदनशीलता की कमी’ का है, सिर्फ इसलिए कि पीड़ित एक गरीब परिवार से था। उन्होंने आगे कहा कि अस्पतालों को पहले सुझाव दिए गए थे और यह देखना बाकी है कि वे इस संबंध में क्या करते हैं।

सुनवाई की स्थगिती पीठ ने सभी पक्षों को एसआईटी रिपोर्ट देखने का समय देने के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दिया गया। पीड़ित बच्ची की माता-पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने पीठ से कहा कि रिपोर्ट देखने के बाद यदि कोई सुझाव हो तो वे वापस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को मामले की जांच लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। अदालत में यह भी आरोप लगाया गया था कि पीड़ित के पिता को पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए घसीटा गया और एफआईआर में दर्ज आरोपों को दोहराने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी ओर, राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और संबंधित अदालत ने मामले का संज्ञान ले लिया है।