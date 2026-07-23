जमीन अधिग्रहण में मुआवजा का विवाद नौकरशाहों बजाए कानूनी तौर पर प्रशिक्षित लोगों द्वारा होना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण मुआवजे विवादों का निपटारा कानूनी प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि नौकरशाहों द्वारा। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में कानूनी बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। इससे भूमि अधिग्रहण के विवादों का अधिक उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जमीन अधिग्रहण ने बदले मुआवजा तय करने से जुड़े विवादों का फैसला नौकरशाहों के बजाए, कानूनी रूप से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि नौकरशाहों द्वारा जमीन के बदले मुआवजा तय करना स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी और 3जे को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये प्रावधान मध्यस्थता के जरिए मुआवजा तय करने का कानूनी ढांचा बनाते हैं, खासकर तब जब जमीन मालिक तय की गई मुआवजे की रकम पर आपत्ति जताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में जरूरी बदलाव करने को कहा, ताकि भूमि अधिग्रहण के मुआवजा से जुड़े विवादों का फैसला सरकारी अधिकारियों के बजाय कानूनी रूप से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की असली चिंता उन जमीन मालिकों के बीच के अंतर को लेकर है जिनकी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई थी और कुछ वे लोग जिनकी जमीन दूसरे कानूनों के तहत अधिग्रहित की गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले मामले में मुआवजा से जुड़े विवादों का फैसला नौकरशाह/सरकारी अधिकारी करते हैं, जबकि दूसरे मामले में फैसला अदालतों में होता है।
सरकार की प्रतिक्रिया
इससे पहले, गुरुवार को भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ से कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में बदलाव करने पर विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है, तो लंबित मामलों को सुलझा लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल वेंकटणमणी ने पीठ से ‘सरकार कानून में जरूरी बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि बदलाव होता है, तो इससे लंबित का समाधान हो जाएगा।’ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि ‘ऐसे 12 कानून हैं जिनमें कानूनी आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) की व्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि एनएच एक्ट में कानूनी तरीके से आर्बिट्रेशन एक्ट को शामिल किया गया है। जब कानून के तहत नियुक्त आर्बिट्रेटर मध्यस्थता करता है, तो आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 लागू होती है।’
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