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चुनाव आयोग ने पार्टी के संविधान को नजरअंदाज किया : सिब्बल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि राजनीतिक पार्टी का विधायी विंग पर नियंत्रण रहता है और चुनाव आयोग द्वारा पार्टी संविधान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बागची ने कहा कि विधायिका दल को कुछ स्वतंत्रता दी जानी चाहिए यदि वे राजनीतिक पार्टी के निर्देशों से असहमत होते हैं।

चुनाव आयोग ने पार्टी के संविधान को नजरअंदाज किया : सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की। शीर्ष अदालत ने कहा कि राजनीतिक पार्टी का अपने विधायी विंग (विधायकों के समूह) पर नियंत्रण बना रहता है और उसके वैध फैसले ही मान्य होने चाहिए। शिवसेना (ठाकरे गुट) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि चुनाव आयोग ने पार्टी के संविधान को नजरअंदाज किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ हालांकि यह भी कहा कि अगर चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत राजनीतिक पार्टी के निर्देशों से ‘वास्तव में असहमत’ है, तो उन्हें राजनीतिक फैसले लेने के लिए कुछ ‘गुंजाइश’ दी जानी चाहिए।

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ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने पार्टी के संविधान को नजरअंदाज किया और उसे मार्च 2013 में शिवसेना का संशोधित संविधान प्राप्त हुआ था। यह संविधान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहा। सिब्बल ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या विधायी पार्टी राजनीतिक पार्टी को दरकिनार कर उस पर कब्जा कर सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि इसका जवाब ‘नहीं’ है। कानून यही है। सिब्बल ने आगे कहा कि अब कुछ नया हो रहा है, अब होता यह है कि विधायी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के बिना ही, किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय कर लेती है।जस्टिस बागची ने वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों पर ध्यान दिया और मौखिक रूप से कहा कि विधायिका दल पर राजनीतिक दल का नियंत्रण बना रहता है। राजनीतिक दल का कोई भी वैध फैसला, विधायिका दल के बहुमत की इच्छा पर भी हावी होता है। जज ने कहा कि मान लीजिए कोई राजनीतिक दल चुनाव से पहले गठबंधन करता है और उसी आधार पर वोट मांगता है, लेकिन चुनाव के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों में से किसी एक के साथ सरकार बनाने का फैसला करता है। ऐसी स्थिति में, अगर ज्यादातर विधायक वास्तव में असहमत होते हैं, तो भी उन्हें राजनीतिक दल के पास ही वापस जाना होगा। जस्टिस बागची ने कहा कि हमें संसदीय लोकतंत्र में प्रतिनिधि भागीदारी को समझना होगा। साथ ही, हमें चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी पहचान खोए बिना राजनीतिक फैसले लेने की कुछ आजादी भी देनी चाहिए। सुनवाई गुरुवार को फिर से शुरू होगी।

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