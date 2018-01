SC विवाद: बार एसोसिएशन की बैठक के लिए निकले अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल

सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों की ओर से शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शीर्ष अदालत के प्रशासनिक कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने (शनिवार) आज मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के लिए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल अपने घर से निकल चुके हैं। वहीं इससे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के घर के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को देखा गया।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस मीटिंग में जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की ओर से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर लगाए गए आरोपों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल मीडिया को भी संबोधित करेगा।

Delhi: Attorney General K K Venugopal leaves from his residence, says, 'let us hope everything goes down very well.' pic.twitter.com/YjzIGD2Bpw

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जज मीडिया के सामने आए तो सही, लेकिन कोई मुद्दा लेकर नहीं आए। उन्होंने बस कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गड़बड़ है। कैसा गड़बड़ है? असली बात क्या है? चारों जजों ने इसपर कोई बात नहीं की। उन्होंने देश की जनता को न्यायपालिका को लेकर एक तरह की दुविधा में डाल दिया है। इन चारों जजों ने जस्टिस लोया को लेकर भी कुछ नहीं कहा।'

If they had to come for a PC then they should have said something substantial. Just creating doubts in the minds of people will not serve the interest of the judiciary. This was not properly planned. They didn't say anything about justice Loya: Vikas Singh, SC bar Assoc President pic.twitter.com/k1kVKMnXiJ