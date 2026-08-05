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युवाओं को शांत करने की जरूरत, एजेंसियां संयम से काम ले : सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों को संयम बरतना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले गुमराह लोगों को भी समझाने की जरूरत है। वकील ने कहा कि सरकारें प्रदर्शनकारियों की मांग पर हद से ज्यादा नहीं झुकनी चाहिए।

युवाओं को शांत करने की जरूरत, एजेंसियां संयम से काम ले : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों को संयम बरतना चाहिए और युवाओं को शांत करना जरूरी है, भले ही कुछ ‘गुमराह लोग’ पत्थरबाजी करें। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सरकारों को प्रदर्शनकारियों की बात मानने के लिए ‘हद से ज्यादा झुकना’ नहीं चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एयर फोर्स के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की ओर से दायर याचिका को इसी तरह की एक दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया। याचिकाकर्ता मनीष कुमार सोलंकी की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने कहा कि 15 दिन बीत चुके हैं। आयोजकों की जवाबदेही का क्या? वे एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और आग बुझाने से इनकार कर रहे हैं।

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वकील की दलील

वकील ने तर्क दिया कि सरकारों को प्रदर्शनकारियों की बात मानने के लिए ‘हद से ज्यादा झुकना’ नहीं चाहिए। वकील ने अपनी दलील में कहा कि अगर लखनऊ में डिग्री कॉलेज के छात्रों की कोई मांग हो और वे बसों पर पत्थर फेंकने लगें, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी हद से ज्यादा झुकेगी? वकील अहमद ने हाल ही में राजस्थान में हुई कानून-व्यवस्था की घटना का जिक्र किया, जिसमें एक युवा की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े मामले में हद से ज्यादा झुकती है, तो क्या इससे राजस्थान में कोई मिसाल कायम नहीं होगी? वहां भी सरकार छात्रों की बात मानने के लिए हद से ज्यादा झुकेगी। कोर्ट ने 20 जुलाई के ‘संसद चलो’ मार्च के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। इन आयोजकों पर हिंसा भड़काने का आरोप है।

सरकार का आक्रामक रवैया

वकील की बात का जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा कि भले ही कुछ ‘गुमराह लोग’ पत्थरबाज़ी करें, फिर भी युवाओं को शांत करने और उन्हें समझाने-बुझाने की जरूरत है। उन्हें सलाह और काउंसलिंग की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि ताकतवर सरकार की ओर से कोई भी आक्रामक रवैया सामाजिक रूप से स्थिति को और बिगाड़ सकता है और हिंसा को और बढ़ा सकता है। इससे बचना चाहिए।

पत्थरबाजों की जवाबदेही

वकील ने तर्क दिया कि पत्थरबाजी में शामिल लोगों को बिना किसी कार्रवाई के यूं ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि सरकार ‘गलत स्थिति’ में थी। ‘यह एक बहुत खतरनाक मिसाल है। उन्होंने कहा कि तीन साल पहले, किसान सिंघु बॉर्डर पर थे। कल, जेनरेशन अल्फा, बीटा, डेल्टा भी आएगी।

संसद मार्च की जिम्मेदारी

वकील ने आगे कहा कि संसद ‘लोकतंत्र का मंदिर’ है और अगर 500 लोग परिसर में घुस गए, तो कौन जानता है कि उनके पास देसी बंदूकें थीं या नहीं? उन्होंने कहा कि क्या होता अगर वे गोलीबारी शुरू कर देते? वे किसी नेशनल हाईवे या रेलवे लाइन पर मार्च नहीं कर रहे थे। वे लोकतंत्र के मंदिर की ओर मार्च कर रहे थे। हर किसी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

स्थिति से निपटने का तरीका

सीजेआई ने कहा कि कि अगर कोई घटना होती है, तो पुलिस को भी बहुत संयम बरतना चाहिए ताकि स्थिति हाथ से न निकले। ऐसी घटनाएं जहां भी हों, हमें उनसे बहुत सावधानी से निपटना होगा। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि ये युवा हिंसा न करें।

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सुप्रीम कोर्ट ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों को क्या सलाह दी?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों को संयम बरतना चाहिए।
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