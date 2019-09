कश्मीर में बच्चों को हिरासत में रखने का मामला, SC ने एक हफ्ते में मांगा रिपोर्ट

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां लगी पाबंदी के दौरान कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से बच्चों को हिरासत में रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को इस मामले में दखल देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस कमेटी से कहा कि वो बच्चों को हिरासत में रखे जाने के मामले पर ध्यान दे और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करे।

वहीं दूसरी ओर, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पांच लोगों को हिरासत में लेने को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया।

Supreme Court asks Juvenile Justice Committee of the Jammu and Kashmir High Court to look into the allegations of illegal detention of children in Jammu and Kashmir in the wake of abrogation of Article 370, and submit a report before it within a week. pic.twitter.com/njBRgfk6go