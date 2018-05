सभी हाईकोर्ट पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई तेज कराएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज बच्चों से जुड़े यौन अपराध के मामलों में सुनवाई के संबंध में देश की सभी उच्च न्यायालयों को कई दिशानिर्देश जारी किए।

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बैंच ने सभी उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि बच्चों से जुड़े यौन हमले के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा तेजी से निपटाया जाए।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से ये भी कहा कि वे ट्रायल कोर्ट को निर्देश दें कि पॉक्सो एक्ट के मामलों के मुकदमे के दौरान अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

बेंच में शामिल जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालय तीन न्यायाधीशों की एक समिति का गठन कर सकते हैं ताकि वे बच्चों के यौन हमले के मामलों का नियमन और निगरानी कर सकें। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को वकील अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी।

POCSO Act & stricter punishment plea: Supreme Court has directed all High Courts to constitute a committee to monitor & regulate POCSO Act cases in all the state High Courts expeditiously.