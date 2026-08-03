क्या टीएमसी के फ्रीज खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या ममता बनर्जी के टीएमसी गुट के फ्रीज बैंक खातों से कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी को राशि दी जा सकती है। ईडी ने तीन बैंक खातों को फ्रीज किया था, जिसमें 440.42 करोड़ रुपये थे। यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की जा रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट के फ्रीज किए गए बैंक खाते से कुछ रकम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी को दी जा सकती है, ताकि पार्टी के रोजमर्रा के खर्च पूरे किए जा सकें। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ को बताया कि वह इस बारे में निर्देश लेंगे। ईडी ने धनशोधन की जांच के सिलसिले में तीन बैंक खाते फ्रीज किए थे, जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये थे।
यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की जा रही थी, जिसमें गलत तरीके से वित्तीय लेन-देन, गैर-कानूनी तरीके से पैसे एकत्र करने और कुछ पार्टी अकाउंट के जरिए संदिग्ध फंड को इधर-उधर करने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी वाले गुट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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