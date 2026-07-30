छात्र का आईआईटी रुड़की में स्थानांतरण मंजूर
सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र, जिसे 'बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर' है, को मेडिकल आधार पर आईआईटी रुड़की में स्थानांतरण की मंज़ूरी दी। न्यायालय ने आवश्यक ट्रांसफर/माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया, ताकि छात्र इलाज प्राप्त कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र, जिसे 'बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर' है, को मेडिकल आधार पर आईआईटी रुड़की में स्थानांतरण करने की मंज़ूरी दे दी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने संविधान के आर्टिकल-142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे छात्र के स्थानांतरण का आदेश दिया और संस्थान को एक हफ्ते में जरूरी ट्रांसफर/माइग्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया। छात्र ने अपनी याचिका में दावा किया कि आईआईटी खड़गपुर द्वारा स्थानांतरण से इनकार करने के कारण वह जीवन बचाने वाला मेडिकल इलाज नहीं ले पा रहा था।
उसने दावा किया कि संस्थान ने दूसरे छात्रों के लिए भी इसी तरह के मेडिकल ट्रांसफर को मंज़ूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्याय के हित में यह होगा कि याचिकाकर्ता से जुड़े ज़रूरी ट्रांसफर/माइग्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया जाए, ताकि वह आईआईटी रुड़की में ट्रांसफर/माइग्रेशन और एडमिशन ले सके।
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