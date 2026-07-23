टीटीजेड में 400 लघु उद्योगों को लगाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित जोन (टीटीजेड) में लगभग 400 लघु उद्योगों की स्थापना को मंजूरी दी है। यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल प्रदूषण न फैलाने वाले एमएसएमई को स्थापित करने की अनुमति होगी। उद्योग लगाने के प्रस्तावों की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ताज संरक्षित जोन (टीटीजेड) में करीब 400 लघु उद्योगों को स्थापित करने की मंजूरी दे दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि सिर्फ ऐसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को स्थापित करने की अनुमति दी जाए, जो किसी भी तरह से प्रदूषण नहीं फैलाता हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने टीटीजेड में लघु उद्योगों को स्थापित करने की छूट देने की मांग को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश की अर्जियों पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने साफ शब्दों में यह निर्देश दिया कि उद्योग लगाने के हर प्रस्ताव की जांच केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के विशेषज्ञों द्वारा की जाए। पीठ ने आगे कहा कि किसी भी आपत्ति होने की स्थिति में, आवेदन को顶部法院的未经许可不采纳。

टीटीजेड के लिए विजन डॉक्यूमेंट मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि टीटीजेड के लिए विजन डॉक्यूमेंट, संचयी प्रभाव मूल्यांकन और प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों की परिभाषा पर नीरी की अंतिम रिपोर्ट सहित प्रमुख अध्ययन अभी भी लंबित हैं, लेकिन इनके लंबित रहने से टीटीजेड प्राधिकरण को पहले ही प्राप्त आवेदनों पर विचार करने में देरी नहीं होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि तीनों लंबित पहलों को जल्द से जल्द और उचित समय में पूरा किया जाना जरूरी है। पीठ ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि इनके लंबित रहने से उन आवेदनों की प्रक्रिया में बाधा नहीं आनी चाहिए जो टीटीजेड प्राधिकरण के पास पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। पीठ ने कहा कि ‘सबसे जरूरी यह है कि एहतियाती सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए。

हर बैठक में विशेषज्ञ बुलाए जाएं सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड को उद्योग लगाने की अर्जी पर विचार करने के लिए होने वाली हर बैठक में सीईसी और नीरी का एक-एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। जब तक दोनों विशेषज्ञ मौजूद न हों, तब तक कोई बैठक नहीं होगी। पीठ ने यह भी साफ किया कि यदि दोनों विशेषज्ञों में से किसी की भी जुदा होती है तो संबंधित आवेदन बिना अदालत की अनुमति के स्वीकार नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन मामलों में दोनों विशेषज्ञ (नीरी और सीईसी के प्रतिनिधि) और टीटीजेड अथॉरिटी एकमत हो तो आवेदनों पर कानून के अनुसार आगे बढ़ा जा सकता है।

भारी उद्योग नहीं, सिर्फ लघु उद्योगों के लिए मांग रहे हैं अनुमति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हम टीटीजेड में किसी भी भारी उद्योग नहीं सिर्फ एमएसएमई लगाने की छूट देने का गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि करीब 400 आवेदन लंबित हैं। पूर्ण प्रतिबंध से आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि हम लाखों लोगों की उम्मीदों को कैसे रोक सकते हैं?

बचाव उपायों के साथ व्यावहारिक समाधान जरूरी मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बचाव के उपायों के साथ कोई व्यावहारिक समाधान जरूरी है। ‌उन्होंने यह भी कहा कि इस बात पर आम सहमति दिख रही है कि टीटीजेड में सिर्फ प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों को ही मंजूरी दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि सीईसी और नीरी के विशेषज्ञ हर मामले को अलग-अलग देखकर यह तय कर सकते हैं कि प्रस्तावित उद्योग प्रदूषण फैलाने वाला है या नहीं क्योंकि इस मामले में स्थानीय लोगों की आजीविका भी जुड़ी है।

हर आवेदन के लिए सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर न हों जस्टिस बागची ने कहा कि तरीका व्यावहारिक होना चाहिए और हर आवेदन पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि फैसला लेने की प्रक्रिया में टीटीजेड और नीरी के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि अफसरशाही की वजह से होने वाली देरी से बचा जा सके।