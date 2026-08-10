अदालत से:::अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने इलाज के लिए डॉक्टर चुनने का अधिकार है, लेकिन यात्रा का विवरण जांच एजेंसी को देने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने बनर्जी की वापसी को लेकर आशंका जताई थी।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने टिप्पणी की कि हर व्यक्ति को अपने इलाज के लिए डॉक्टर को चुनने का अधिकार है। हालांकि, पीठ ने बनर्जी को निर्देश दिया कि वह विदेश में ठहरने के स्थान सहित अपनी यात्रा का पूरा ब्योरा जांच एजेंसी को दें। तृणमूल सांसद ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।पश्चिम
बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बनर्जी के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं और हमें आशंका है कि वह शायद वापस न लौटे। बनर्जी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने इसका विरोध किया और कहा कि तृणमूल नेता एक सांसद हैं और उनका परिवार भारत में है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बनर्जी की अपील मंजूर कर ली और उन्हें तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी।
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