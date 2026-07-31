भोजशाला के पास मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज पढ़ी
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद शुक्रवार को धार जिले में मुस्लिम समुदाय ने भोजशाला-कमाल मौला परिसर में जुमे की नमाज पढ़ी। यह पहली बार था जब हाईकोर्ट के मंदिर घोषित करने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु जुटे। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं की थीं और 150 से अधिक मुसलमानों ने बारिश के बावजूद नमाज अदा की।
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद मध्य प्रदेश के धार जिले में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भोजशाला-कमाल मौला परिसर के पास स्थित एक स्थान पर जुमे की नमाज पढ़ी। भोजशाला के पास स्थित सर्वे क्रमांक 612 पर नमाज की व्यवस्था की गई। इस स्थान का चयन जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने किया था। मई में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किए जाने के बाद पहली बार बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु जुमे की नमाज के लिए यहां पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि नमाज के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी व्यवस्थाएं की थीं।
इससे पहले, धार के जिलाधिकारी राजीव रंजन मीणा ने संवाददाताओं से कहा था कि नमाज के लिए सभी जरूरी प्रशासनिक इंतजाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम समुदाय को 11वीं शताब्दी के भोजशाला परिसर से सटे दरगाह परिसर में जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि शुक्रवार को दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच मुस्लिम समुदाय को वहां नमाज अदा करने की अनुमति सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने बताया कि बारिश होने के बावजूद दोपहर करीब 2.30 बजे 150 से अधिक मुसलमानों ने नमाज पढ़ी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें