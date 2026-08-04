नीट 2026 परिणाम में गड़बड़ी के आरोप में याचिका दाखिल
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी-2026 के परिणाम में अनियमितता के आरोप की याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि एनटीए द्वारा दी गई ओएमआर शीट में उनके मार्क की गई जवाबों में अंतर है। छात्रों ने यह भी बताया कि उन्हें एनटीए से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6 प्रतिभागी छात्रों द्वारा नीट-यूजी-2026 के परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने को सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने जो ओएमआर शीट उपलब्ध कराईं, उनमें और उनके द्वारा ओएमआर शीट पर असल में मार्क किए गए जवाबों में अंतर है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमू्र्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमू्र्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया। अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि यह मामला उन छह छात्रों से जुड़ा है जिन्होंने 600 और 650 से अधिक प्राप्त किए, लेकिन उनका दावा है कि एनटीए द्वारा अपलोड ओएमआर शीट, परीक्षा के दौरान उनके द्वारा मार्क किए गए जवाबों से अलग हैं।
पीठ को बताया गया कि छात्रों ने इस बारे में एनटीए को ई-मेल किया था और उसके ऑफिस भी गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीठ ने कहा कि याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
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