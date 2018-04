SC/ST एक्टः सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई आज, खुली अदालत में होगी हियरिंग

एससी-एसटी एक्ट में हुए संशोधन के विरोध में केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई को तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी। इस मामले की सुनवाई आज ही दोपहर दो बजे होगी। सीजेआई ने इसके लिए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में बेंच का गठन किया है।

