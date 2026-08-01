विदेशी नागरिक को तब तक वापस नहीं भेज सकते, जबतक उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि कर उसे स्वीकार न कर

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी विदेशी नागरिक को तब तक उसके देश वापस नहीं भेजा जा सकता है, जब तक कि उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि न करें। सरकार ने नागरिकता की पुष्टि के बिना वापस भेजने की प्रक्रिया के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया है।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी विदेशी नागरिक को तब तक उसके देश वापस नहीं भेजा जा सकता है, जब तक कि उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि न करें और उसे स्वीकार करने के लिए सहमति न हो। केंद्र सरकार ने कुछ लोगों की नागरिकता की पुष्टि किए बगैर ही विदेशी घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में हलफनामा दाखिल किया है।

सरकार का हलफनामा शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में सरकार ने साफ किया है कि ‘जब तक किसी विदेशी नागरिक की नागरिकता की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उसे वापस नहीं भेजा। इतना ही नहीं सरकार ने कहा है कि नागरिकता की पुष्टि के बिना वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की जा सकती। केंद्रीय गृंह मंत्रालय ने राजुबाला दास की ओर से दाखिल याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया है। यह याचिका उन लोगों से जुड़ी है जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है लेकिन जिनकी नागरिकता का पता नहीं है।

जिम्मेदारियाँ और प्रक्रियाएँ मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत, किसी विदेशी नागरिक को सजा या अदालती कार्यवाही पूरी होने के बाद संबंधित राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा वापस भेजा जा सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति के पास वैध यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट हो और उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित न हो। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि, यदि ‌विदेशी नागरिक के पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है, तो उसकी नागरिकता की पुष्टि के बाद संबंधित देश के दूतावास या उच्चायोग के माध्यम से इसे प्राप्त करना जरूरी है।

नागरिकता की पुष्टि की प्रक्रिया गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ‘वापस भेजने से पहले नागरिकता की पुष्टि की प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित देश के दूतावास/उच्चायोग से जरूरी यात्रा दस्तावेज प्राप्त करना आवश्यक है।‌ केंद्र सरकार ने कहा कि जिस विदेशी नागरिक की नागरिकता अज्ञात/अपुष्ट है, उसे केवल तभी उसके देश वापस भेजा जा सकता है जब उसकी नागरिकता की पुष्टि हो जाए/उसके पास वैध यात्रा दस्तावेज हो/संबंधित देश उसे स्वीकार करे। नागरिकता की पुष्टि के बिना वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।

राज्य सरकार की भूमिका सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा है कि ऐसे मामलों में, संबंधित राज्य सरकार या फिरा एफआरआरओ या एफआरओ विदेश मंत्रालय के साथ मामला उठा सकती है। उन्हें विदेशी नागरिक की जानकारी और फोटो गिरफ्तारी या प्राथमिकी दर्ज ‌(जो भी पहले हो) के तुरंत बाद देनी होगी, ताकि यात्रा दस्तावेज जारी करने में आसानी हो। केंद्र ने आगे कहा कि जब तक राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो जाती और डिपोर्टेशन (देश से बाहर भेजना) संभव नहीं है, तब तक ऐसे अवैध प्रवासियों की आवाजाही पर कानूनी रूप से रोक होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को तब तक तय डिटेंशन सेंटर/होल्डिंग सेंटरों में रहना होगा जब तक उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो जाती और उन्हें डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता।