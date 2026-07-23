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अधिग्रहण विवादों का फैसला नौकरशाहों से नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े विवादों का निपटारा कानूनी रूप से प्रशिक्षित लोगों द्वारा होना चाहिए, न कि नौकरशाहों द्वारा। इस मामले में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया गया है।

अधिग्रहण विवादों का फैसला नौकरशाहों से नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा तय करने से जुड़े विवादों का फैसला नौकरशाहों के बजाए, कानूनी रूप से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि नौकरशाहों द्वारा जमीन के बदले मुआवजा तय करना स्वीकार्य नहीं हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-‌1956 की धारा 3जी और 3जे को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये प्रावधान मध्यस्थता के जरिए मुआवजा तय करने का कानूनी ढांचा बनाते हैं, खासकर तब जब जमीन मालिक तय की गई मुआवजे की रकम पर आपत्ति जताते हैं।

ये भी पढ़ें:जमीन अधिग्रहण में मुआवजा का विवाद नौकरशाहों बजाए कानूनी तौर पर प्रशिक्षित लोगों द्वारा होना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में जरूरी बदलाव करने को कहा, ताकि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े विवादों का फैसला सरकारी अधिकारियों के बजाय कानूनी रूप से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की असली चिंता उन जमीन मालिकों के बीच के अंतर को लेकर है जिनकी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई थी और कुछ वे लोग जिनकी जमीन दूसरे कानूनों के तहत अधिग्रहित की गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले मामले में मुआवजा से जुड़े विवादों का फैसला नौकरशाह/सरकारी अधिकारी करते हैं, जबकि दूसरे मामले में फैसला अदालतों में होता है।इससे पहले, गुरुवार को भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ से कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में बदलाव करने पर विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है, तो लंबित मामलों को सुलझा लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ‘ऐसे 12 कानून हैं जिनमें कानूनी मध्यस्थता की व्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि एनएच अधिनियम में कानूनी तरीके से मध्यस्थता अधिनियम को शामिल किया गया है।

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