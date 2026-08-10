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मादक पदार्थों की तस्करी गंभीर समस्या, एजेंसियों को मिलकर निकालना होगा सामाधान : सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी को गंभीर समस्या बताते हुए कहा है कि इससे निपटने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। याचिका में तस्करों की संपत्ति जब्त करने और जांच की निर्धारित समय-सीमा के साथ मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग की गई है।

मादक पदार्थों की तस्करी गंभीर समस्या, एजेंसियों को मिलकर निकालना होगा सामाधान : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मादक पदार्थों की तस्करी को बेहद गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। शीर्ष अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की तय समय-सीमा में जांच और सुनवाई के साथ-साथ तस्करों की संपत्ति जब्त करना और जांच के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ‘यह बहुत गंभीर समस्या है और इस खतरे से निपटने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों के मिले-जुले प्रयासों की जरूरत है और सभी एजेंसियों को साझा प्रयास करके इस समस्या का समाधान निकालना होगा।’ पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य से अपना अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए, पहले से लंबित इसी तरह की मांग वाली याचिका के साथ सुनवाई करने का फैसला किया।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि नशीले पदार्थों का गलत इस्तेमाल और तस्करी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसमें कहा कहा है कि 2025 में ड्रग्स से जुड़े मामलों में 53 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और 1,240 टन नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जो समस्या के बढ़ते दायरे को दिखाते हैं। याचिका में पंजाब और दूसरे राज्यों की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि ड्रग की लत परिवारों को बर्बाद कर रही है और इससे लोगों की सेहत और कानून-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया कि मौजूदा सिस्टम में जांच के एक जैसे नियम, तय समय में फोरेंसिक जांच और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की कमी है, जिससे मुकदमे में देरी होती है और आरोपी बिना सजा पाए छूट जाते हैं। पीठ को बताया गया कि सिंगापुर समेत कुछ देशों ने ड्रग तस्करी की समस्या से निपटने के लिए कई असरदार कदम उठाए हैं। याचिका में कहा गया कि भारत में ड्रग माफियाओं के नेटवर्क के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट जमा करने के लिए अनिवार्य समय-सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही केंद्र और राज्यों को कम और मध्यम मात्रा वाले मामलों में तलाशी, जब्ती और सैंपलिंग के लिए एसओपी बनाने का निर्देश देने की मांग की है।

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