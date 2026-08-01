सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बरी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा नगर में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर खुशी जताई। मयंक बाजपेयी ने बीजेपी पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया और माफी मांगने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने उन्हें सत्य और सादगी का प्रतीक बताया।
शुक्लागंज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को बरी किए जाने पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। इंदिरा नगर में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया।कांग्रेस के मयंक बाजपेयी ने कहा कि बीजेपी ने मनमोहन सिंह को झूठे आरोपों में बदनाम किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार में कोई कोयला घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी से माफी मांगने की मांग की। बाजपेयी ने कहा कि मनमोहन सिंह सत्य व सादगी की मिसाल थे, इतिहास उन्हें सम्मान देगा। वहीं, पंडित नेहरू पर अभद्र टिप्पणी के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से भी माफी की मांग की गई।
इस मौके पर संजय सिंह, बाबूलाल गुप्ता, विश्वनाथ दास, पिंटू तिवारी, दीपक कश्यप, मनोज गुप्ता, अजय, विचित्र वीर सिंह, शिव पांडे समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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