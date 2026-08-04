सांसद पर हमले को लेकर समर्थकों में उबाल, किया पुतला दहन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। दिल्ली में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर हुए कथित हमले को लेकर उनके समर्थकों में जबरदस्त उबाल है। हमले के विरोध में सोमवार को सांसद समर्थक ने भगवा गमछा बांधकर आक्रोश मार्च निकाला एवं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुतला दहन किया। आक्रोश मार्च सांसद कार्यालय अर्जुन भवन से निकल कर शहर के आरएन साह चौक पर पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने विरोध-प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अफरोज आलम एवं सांसद प्रतिनिधि बबलू भगत के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अफरोज आलम एवं सांसद प्रतिनिधि बबलू भगत संयुक्त रुप मे कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक और जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने तथा असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती।

नेताओं ने कहा कि सांसद पप्पू यादव हमेशा समाज के सभी वर्गों, साधु-संतों और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते रहे हैं। उन्होंने केवल साधु के वेश में अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसका गलत अर्थ निकालकर उनके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया गया। सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने कहा कि सांसद पप्पू यादव पर हुआ हमला अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। राम मंदिर से चंदा चुराने वालों के इशारे पर संत समाज को भड़काया गया और फिर सांसद पर हमला करवाया गया है। कहा कि हमलोग सच्चा सनातनी है और भाजपा और आरएसएस भगवा रंग को जागिर समझ लिया है। हमलोग सच्चा सनातनी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी में निर्वाचित सांसदों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उनके अनुसार, संसद सदस्य पर राजधानी में हुआ हमला देश की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अनुश्रवण अध्यक्ष संजय सिंह एवं इस्राइल आजाद ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की।नगर सांसद प्रतिनिधि वैश खान, पूर्व प्रमुख मो. इरफान, सुडु यादव आफताब आलम ,मंटू यादव, अशोक दास, अरुण यादव, दिपांकर चटर्जी कौशल यादव, डॉ. जावेद, जहांगीर आलम, सुमित यादव, बदरुल, सयुब आलम, नितेश गुप्ता, मो. मुमताज, करन यादव राजकिशोर राय, प्रेमकिशोर सिंह, पवन यादव, डबलू खान, प्रो. सुधीर यादव, परवीन यादव, विनय, आलोक अकेला, गोपाल सिंह, रंजीत उर्फ चुन्ना, पप्पू कुमार, अरविंद साह,पप्पू यादव सरपंच, सोनू यादव, मुमताज समिति, मिट्ठू बाबू, खुर्शीद, मोफीज, मल्लिकवसी अहमद, राजू आलम, ई. सुनिल यादव अभिषेक आनन्द, संगम आदि उपस्थित रहे।