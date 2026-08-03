जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन के समर्थन में अभ्यर्थियों के बीच भोजन वितरण
लोहरदगा, संवाददाता। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के समर्थन में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजातशत्रु और हिंदूवादी नेता भैरव सिंह के नेतृत्व में आंदोलनरत करीब 500 छात्र-छात्राओं के बीच भोजन का वितरण कराया गया।
लोहरदगा, संवाददाता। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के समर्थन में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजातशत्रु और हिंदूवादी नेता भैरव सिंह के नेतृत्व में आंदोलनरत करीब 500 छात्र-छात्राओं के बीच भोजन का वितरण कराया गया।
आंदोलन की आवश्यकता
अजातशत्रु ने कहा कि झारखंड के युवा पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार को अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में सामने आई अनियमितताओं से युवाओं का भरोसा प्रभावित हुआ है, जिसे निष्पक्ष कार्रवाई से ही बहाल किया जा सकता है।
लोकतंत्र का अधिकार
भैरव सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों के साथ खड़ा होना समाज का नैतिक दायित्व है। उन्होंने सरकार से आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की अपील की।
भोजन वितरण कार्यक्रम
भोजन वितरण के दौरान विक्रम साहू, अमन कुमार, रंधीर दास, शुभम कुमार और सोम सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अजातशत्रु और भैरव सिंह ने कहा कि जब तक झारखंड के युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं होती, तब तक उनका नैतिक समर्थन आंदोलन के प्रति जारी रहेगा।
सामान्य प्रश्न
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