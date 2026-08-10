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स्कूल पहुंचने में दिव्यांगों की राह होगी आसान, 310 छात्रों को एस्कार्ट भत्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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600 रुपये, 31 अगस्त तक भुगतान का लक्ष्यशाहजहांपुर, संवाददाता। गंभीर और बहु दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्कूल तक पहुंचना अब आर्थिक परेशानी का कारण न

स्कूल पहुंचने में दिव्यांगों की राह होगी आसान, 310 छात्रों को एस्कार्ट भत्ता

शाहजहांपुर। गंभीर और बहु दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्कूल तक पहुंचना अब आर्थिक परेशानी का कारण नहीं बनेगा। शासन की ओर से पहली बार जिले के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ने वाले 310 पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को एस्कार्ट अलाउंस देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी को 10 माह तक हर महीने 600 रुपये की सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। एस्कार्ट अलाउंस के लिए जिले के 310 विद्यार्थियों के लिए कुल 18.60 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को स्कूल तक लाने-ले जाने में अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और उनकी विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

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बीएसए को 31 अगस्त तक पात्र विद्यार्थियों को एस्कार्ट अलाउंस का भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि इससे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में होने वाली परेशानी कम होगी और उन्हें नियमित रूप से शिक्षा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।

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