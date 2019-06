इमरजेंसी की बरसी पर ममता का पीएम पर वार- पिछले 5 साल से देश में 'सुपर आपातकाल'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को 1975 में लगाए गए आपातकाल के 34 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश पिछले पांच सालों में 'सुपर आपातकाल' से गुजर रहा है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आज ही के दिन आपातकाल लगाया था जो 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा था। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, ''आज 1975 में घोषित आपातकाल की वर्षगांठ है। पिछले पांच साल से देश 'सुपर आपातकाल से गुजर रहा है। हमें अपने इतिहास से सबक सीखना चाहिए और देश में लोकतांत्रिक ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए।"

Today is the anniversary of the #Emergency declared in 1975. For the last five years, the country went through a ‘Super Emergency’. We must learn our lessons from history and fight to safeguard the democratic institutions in the country

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को लोगों से देश में आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न होने देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''आज ही के दिन 34 वर्ष पहले भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र पर किए सबसे बड़े हमले का साक्षी बना था। आएं हम इस महान लोकतंत्र के संविधान पर दोबारा ऐसा हमला ना होने देने का संकल्प लें।"

This very day 34 years ago India witnessed one of the biggest assault on its democracy with the imposition of emergency by the then Prime Minister.

Let us resolve never to allow repetition of subversion of the Constitution of this great democracy.