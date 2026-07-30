सुपौल : सरस्वती विद्या निकेतन के विद्यार्थियों को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन कोचिंग

सुपौल जिला प्रशासन ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन कोचिंग शुरू की है। जिलाधिकारी सावन कुमार के प्रयास से सरस्वती विद्या निकेतन के छात्रों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्सवाला से जोड़ा गया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी।

वीरपुर, एक संवाददाता। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रतिस्पर्धी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सुपौल जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। जिलाधिकारी सावन कुमार के प्रयास से सरस्वती विद्या निकेतन राजकीय उच्च विद्यालय, वीरपुर के कक्षा नौ के विद्यार्थियों को शुक्रवार से राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन कोचिंग का लाभ मिलेगा। इसके लिए विद्यालय को प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान फिजिक्सवाला के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।

ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयारियां गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार ने विद्यालय पहुंचकर ई-लर्निंग हॉल का निरीक्षण किया और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह पहल जिले के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अब सरकारी विद्यालयों के छात्र भी देश के अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

विद्यालय की गौरवशाली परंपरा एसडीएम ने कहा कि सरस्वती विद्या निकेतन का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस विद्यालय ने देश-विदेश में अपनी पहचान बनाने वाले अनेक प्रतिभाशाली छात्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय की पुरानी गौरवशाली परंपरा को पूरी तरह लौटाना भले आसान न हो, लेकिन बच्चों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराकर उनके भविष्य को नई दिशा अवश्य दी जा सकती है। इसी सोच के तहत जिलाधिकारी सावन कुमार ने पीडब्ल्यू के साथ समन्वय स्थापित कर इस मॉडल स्कूल को ऑनलाइन शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यू के ऑफलाइन बैच में जिन विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा पढ़ाई कराई जाती है, उन्हीं शिक्षकों की ऑनलाइन कक्षाओं से वीरपुर के विद्यार्थी भी सीधे जुड़ेंगे। इससे नीट, जेईई सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उन्हें विद्यालय स्तर से ही करने का अवसर मिलेगा। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ तपेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि जिलाधिकारी की यह पहल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इससे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में काफी उत्साह है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सुविधा का लाभ उठाकर विद्यालय के विद्यार्थी भविष्य में इंजीनियर, डॉक्टर एवं अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में चयनित होकर जिले और राज्य का नाम रोशन करेंगे。