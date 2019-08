भड़काऊ बयान को लेकर प. बंगाल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज

पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए कोलाघाट पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है।

खबरों के मुताबिक, दिलीप घोष ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था- “टीएमसी गुंडे और पुलिस के खिलाफ मत डरो। अगर आपके ऊपर हमले किए जाते हैं तो टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों को पीटो। डरो मत। अगर कोई समस्या आती है तो हम उसे मैनेज करेंगे।”

