सुनसरी गोलीकांड में चौथी मौत, शव लेने से परिजनों का इंकार

काठमांडू में इलाज के दौरान रवीन्द्र मेहता ने तोड़ा दम जमुआ में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित, डिजिटल बैंकिंग की दी जानकारी जमुआ में वित्तीय सा

सुनसरी गोलीकांड में चौथी मौत, शव लेने से परिजनों का इनकार जनकपुरधाम। सुनसरी जिले के देवानगंज में डीजे बजाने को लेकर 26 जुलाई को हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा और पुलिस गोलीबारी में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। गंभीर रूप से घायल 21 वर्षीय रवीन्द्र कुमार मेहता की मंगलवार को काठमांडू स्थित महाराजगंज टीचिंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

घटना का विवरण इससे पहले पुलिस गोलीबारी में घायल 25 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता और 22 वर्षीय जय प्रकाश मेहता की भी मृत्यु हो चुकी है। वहीं देवानगंज घटना के बाद हुए उग्र विरोध-प्रदर्शन के दौरान गोलबजार में पुलिस की गोली लगने से 13 वर्षीय गणेश यादव की जान चली गई थी। रवीन्द्र कुमार मेहता की मौत के बाद परिजनों ने उनका शव लेने से इंकार कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी परिवार के सदस्यों को समझाने और शव स्वीकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। घटना को लेकर क्षेत्र में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है।

प्रदर्शन और स्थिति रवीन्द्र की मौत की सूचना फैलते ही सुनसरी के विभिन्न इलाकों में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के कारण स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर अपना विरोध जताया। घटना में घायल एक दर्जन से अधिक लोगों का इलाज विराटनगर और काठमांडू के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।