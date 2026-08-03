आरटीआई के तहत डीजीएमएस से मांगा जवाब
सुनील मिश्रा, मांडू प्रखंड के लइयो पंचायत निवासी, ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से उत्पीड़न और फर्जी संदर्भों के दुरुपयोग की जांच की जानकारी आरटीआई के तहत मांगी है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और खान निदेशालय द्वारा आने वाले जांच अधिकारियों द्वारा अनुचित दबाव बनाया जा रहा है।
केदला, निज प्रतिनिधि। मांडू प्रखंड के लइयो पंचायत निवासी सुनील मिश्रा ने सोमवार को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी खान सुरक्षा महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय धनबाद से उत्पीड़न और फर्जी संदर्भों के दुरुपयोग की जांच की जानकारी आरटीआई के तहत मांगा है।
उपशांति के लिए उपाय
सुनील मिश्रा ने कहा है कि झारखंड परियोजना में विगत कुछ समय से प्रबंधन की ओर से मुझे यह कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है की मैं खान निदेशालय और श्रम मंत्रालय को शिकायतें किया हूं। इतना ही नहीं खान निदेशालय की ओर से आने वाले जांच अधिकारी भी जांच के दौरान मेरा नाम लेकर स्थानीय प्रबंधन पर अनुचित दबाव बना रहे हैं।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
इस तरह से मेरा मानसिक उत्पीड़न और मेरी छवि धूमिल की जा रही है। यदि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर झूठी जांच या प्रताड़ना की जा रही है तो मैं कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाउंगा।
आरटीआई के तहत मांगे
आरटीआई के तहत सुनिल ने शिकायत रिकॉर्ड की सत्यता विगत दो वर्षों में मेरे नाम या हस्ताक्षर से खान निदेशालय श्रम मंत्रालय को प्राप्त कुल शिकायतें या ज्ञापनों की प्रमाणित छाया प्रति प्रदान करने, यदि आवेदक ने कोई शिकायत दर्ज कराई है तो लिखित में स्पष्ट करें कि शिकायत प्राप्त हुई है। इसके अलावे भी कई अन्य मांगे शामिल हैं।
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