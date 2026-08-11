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36 वीं स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बक्सर के सुनील ने जीता स्वर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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स्वर्ण पदक अपने नाम करते हुए बक्सर के सुनील कुमार ने 36 वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अंडर-60 वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इस सफलता के साथ ही उनकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। इसी प्रतियोगिता में सृष्टि राज और सौरभ कुमार सिंह ने भी स्वर्ण पदक जीते।

36 वीं स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बक्सर के सुनील ने जीता स्वर्ण

शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है स्वर्ण जीत के साथ सुनील का चयन नेशनल के लिए हुआ फोटो संख्या 16 कैप्शन - बिहार राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप विजेता सुनील कुमार। बक्सर, हमारे संवाददाता। मोतिहारी में आयोजित 36 वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। इसमें बक्सर के खिलाड़ी सुनील कुमार ने अंडर-60 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है।

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रविवार के आयोजन की जानकारी

लगभग 800 से 1000 खिलाड़ियों की भागीदारी वाले इस राज्य स्तरीय आयोजन में सुनील कुमार ने अपने अनुभव, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी यह उपलब्धि बक्सर के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

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राष्ट्रीय चयन की उपलब्धि

इस स्वर्णिम सफलता के साथ सुनील कुमार का चयन राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के लिए हुआ है। वहीं, इसी प्रतियोगिता में जिले की प्रतिभाशाली खिलाड़ी सृष्टि राज ने सीनियर महिला अंडर-57 किग्रा वर्ग में तथा सौरभ कुमार सिंह ने जूनियर 73-78 किग्रा वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया।

समुदाय की सराहना

सुनील कुमार, सृष्टि राज और सौरभ कुमार सिंह का चयन नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ। जो जिला के ताइक्वांडो के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इस शानदार सफलता पर ताइक्वांडो संघ के महासचिव संजय सिंह, कोषाध्यक्ष शैलेश सिंह, अमन कुमार सिंह एवं सचिन कुमार सिंह सहित अन्य ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी। (बक्सर से नवीन पाठक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बक्सर के सुनील कुमार ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता?
सुनील कुमार ने अंडर-60 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
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