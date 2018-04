कठुआ-उन्नाव रेपः न्याय के लिए देशभर में ‘निर्भया’ जैसा गुस्सा, सड़कों पर दिखा हुजूम

कठुआ, उन्नाव और सूरत सहित देशभर से आ रही दुष्कर्म की खबरों ने देश में गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। इन घटनाओं के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली की ‘निर्भया’ के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म के बाद संभवत: पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं।

दोषियों को सख्त सजा देने और देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की मांग को लेकर चंडीगढ़, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, पणजी सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। मुंबई में विरोध प्रदर्शन का केंद्र कार्टर रोड रहा। इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी किया। गायक और संगीतकार विशाल दडलानी ने लोगों से अपील की कि धर्म के नाम पर विभाजित करने वाली शक्तियों के झांसे में नहीं आएं। उन्होंने इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय की मांग की।

Candlelight march held against the rape and murder of a minor girl in Surat #Gujarat pic.twitter.com/2OPgGcXNJX