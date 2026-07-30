मेधावियों का हुआ सम्मान, खिल उठे चेहरे

देवरिया, निज संवाददाता। सनबीम स्कूल में मंगलवार को दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को सम्मानित करने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेश कुमार सिंह मुख्य विकास अधिकारी, निदेशक अवनीश मिश्रा, उपनिदेशिका नीतू मिश्रा व प्रधानाचार्य अरविंद शुक्ला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा दसवीं के 105 विद्यार्थियों में से 18 मेधावियों ने 90%से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।छात्र राघवेंद्र सिंह ने 98% अंक प्राप्त कर जनपद में द्वितीय तथा विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

वैष्णवी राव ने 96.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, अर्श पाराशर 95.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया।छात्रा श्री बरनवाल 95.4%, उत्कर्ष पांडेय 95.2%, प्रियांशी दुबे 95%, अर्णव कानू 94.4%, शिवाली तिवारी और प्रियांशु यादव 92.8 प्रतिशत, विराट बरनवाल 91.6% ,अंशिका पांडेय 91.2% ,श्रुति पांडेय 91%,सुमित चौहान 90.8 प्रतिशत, पिंगल सिंह 90.4%, अन्वेष सिंह 90.2% और धृति चतुर्वेदी ने 90% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने भी शत् प्रतिशत परीक्षा परिणाम देते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।कुल 106 विद्यार्थियों में से कुल 10 मेधावियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया। विद्यालय की वाणिज्य वर्ग की छात्रा रिया मिश्रा ने 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान,जीव विज्ञान वर्ग के छात्र सुंदरम कानू ने 94.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा मानविकी वर्ग की छात्रा अवनी सिंह 94.2% प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। मानविकी वर्ग के छात्र रमारमन मिश्र 93% और देवांशी तिवारी ने 92.2%, जीव विज्ञान वर्ग की छात्रा वर्षा राय 93% और श्रेयसी राय 90%, गणित वर्ग के छात्र अक्षय प्रताप राय 92% और कुणाल सिंह 90.4% अंक प्राप्त कर अपनी मेधा का परचम लहराया वाणिज्य वर्ग की छात्रा अदिति सिंह ने भी 91% अंक प्राप्त किया। मुख्य अतिथि सीडीओ ने सभी मेधावियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान मेधावियों के अभिभावक भी इनके साथ उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने मेधावियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करते हुए आगे बढ़े। प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।