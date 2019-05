सुनंदा पुष्कर मौत मामला: शशि थरूर को कोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति

सुनंदा पुष्कर मौत मामले आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली की कोर्ट ने एक जून से 2 जुलाई तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है। दरअसल, शशि थरूर ने विदेश जाने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

सुनंदा पुष्कर के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला से क्रूरता) के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

Sunanda Pushkar death case: Delhi's Rouse Avenue Court allows the application of Congress leader Shashi Tharoor seeking to travel abroad from June 1 to July 2.