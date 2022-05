राहुल गांधी किस दोस्त की शादी में शामिल होने गए हैं नेपाल, करती है क्या काम; जानिए

कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वे अपनी एक दोस्त की शादी में वहां गए हैं। इसी बीच लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी किसकी शादी में नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे हैं।

इस खबर को सुनें