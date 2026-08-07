लोक भाषाओं की ग्रीष्मकालीन शिक्षण कक्षाएं शुरू
चम्पावत में लोक भाषाओं की ग्रीष्मकालीन शिक्षण कक्षाओं का आयोजन शुरू हो गया है। उत्तराखंड लोक-भाषा साहित्य मंच ने नई पीढ़ी को मातृभाषा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम किया है। विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दी गई। मुख्य अतिथि लोकमणि पंत ने मातृभाषा को पहचान और संस्कृति की धरोहर बताया।
योगेश जोशी, चम्पावत। चम्पावत में लोक भाषाओं की ग्रीष्मकालीन शिक्षण कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ। उत्तराखंड लोक-भाषा साहित्य मंच दिल्ली नई पीढ़ी को मातृभाषा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रम कर रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दी गई। चम्पावत के कुलेठी स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिक्षण कक्षा शुरू हुआ। कक्षाओं का संचालन केंद्र प्रमुख प्रशिक्षक जनार्दन चिलकोटी, केंद्र प्रमुख रुद्र सिंह बोहरा और सहयोगी प्रशिक्षक भूपेंद्र सिंह देव ने किया। विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री, कार्यपु स्तिका एवं परिचय-पत्र बांटे। मुख्य अतिथि पतंजलि योगपीठ के जिला प्रभारी लोकमणि पंत ने कहा कि मातृभाषा हमारी संस्कृति और पहचान की सबसे बड़ी धरोहर है।
उन्होंने बच्चों से कुमाउनी बोली का प्रयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में डुंगर देव जोशी, कमला पनेरू, हिमवत्स संस्था के प्रतिनिधि प्रकाश पुनेठा, प्रियंका समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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